Четыре человека погибли в аварии на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области

Актобе. 16 января. Kazakhstan Today - На трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, один госпитализирован, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла 16 января текущего года, примерно в 01.30, на 1170-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Иргиз. Водитель автомашины "Лада-21070", гражданин республики Кыргызстан, двигаясь со стороны Аральска в направлении поселка Иргиз, при движении, не учтя дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Шевролет-Круз" под управлением жителя Туркестанской области, проинформировали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В результате аварии 29-летний водитель автомашины "Лада-21070" вместе с тремя пассажирами скончались на месте происшествия, еще одна пассажирка госпитализирована в Центральную районную больницу поселка Иргиз.

Проводится расследование.

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