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Шесть человек пострадали, один погиб в ДТП в Актюбинской области

13.01.2020, 17:58 5860
Шесть человек пострадали, один погиб в ДТП в Актюбинской области
Актобе. 13 января. Kazakhstan Today - Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Авария произошла сегодня на третьем километре автодороги Северный обход, вблизи поселка Акшат.
 

Водитель автомашины марки "Дэу Нексия", гражданин республики Узбекистан, двигаясь со стороны России в направлении Хромтау, не учитывая дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Тойота-Камри-55", - сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.

 
В результате ДТП водитель автомашины "Дэу Нексия" от полученных травм скончался на месте. Шесть человек доставлены в БСМП Актобе с различными травмами.

 

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