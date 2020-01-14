Шесть человек пострадали, один погиб в ДТП в Актюбинской области

Актобе. 13 января. Kazakhstan Today - Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла сегодня на третьем километре автодороги Северный обход, вблизи поселка Акшат.

Водитель автомашины марки "Дэу Нексия", гражданин республики Узбекистан, двигаясь со стороны России в направлении Хромтау, не учитывая дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Тойота-Камри-55", - сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.

В результате ДТП водитель автомашины "Дэу Нексия" от полученных травм скончался на месте. Шесть человек доставлены в БСМП Актобе с различными травмами.





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