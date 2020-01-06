В Темиртау произошло смертельное ДТП с участием экс-полицейского

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Темиртау. 5 января. Kazakhstan Today - В Темиртау смертельное ДТП произошло с участием бывшего полицейского, передает Kazakhstan Today.

Водитель легкового транспорта не справился с управлением, и машина, скользя по гололеду, улетела в кювет. Инцидент произошел возле автозаправочной станции", - сообщает газета " Новый вестник ".

В результате ДТП погибла 29-летняя женщина.

"От полученных травм скончалась 29-летняя пассажирка. По данному факту начато досудебное расследование. Факт расследуется по части 3 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия - смерть человека). Мера пресечения в настоящий момент избирается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Скорость машины перед аварией будет установлена экспертами. Следствие уже назначило ряд экспертиз.

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