Из-за сообщения о взрывном устройстве в Алматы эвакуируют посетителей ТРК

Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - В Алматы эвакуируют посетителей ТРК ADK, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, причиной эвакуации стало сообщение о взрывном устройстве.

В настоящее время служб экстренного реагирования города проводят проверочные мероприятия. Задействованы все экстренные службы города, проведена эвакуация посетителей и работников на безопасное расстояние. Патрульные полицейские занимаются отводом транспортных средств", - прокомментировали в пресс-службе.

Граждан просят отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием и не поддаваться панике.

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