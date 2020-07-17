В Западно-Казахстанской области на видео сняли лежащие в коридоре морга тела в черных мешках

Уральск. 16 июля. Kazakhstan Today - В городе Аксае Западно-Казахстанской области на видео сняли лежащие в коридоре морга тела в черных мешках, передает Kazakhstan Today.

На видео женщина якобы снимает морг в Аксае и тела умерших людей, которые лежат на полу в чёрных мешках, сообщает портал "Мой город"

15 число. Зайдя в Аксайский морг. Вот так вот у нас картина. Все ковидные трупы вот так вот у нас просто взяли, побросали. Вот здесь решили так вот, ничего не выставлять", - комментирует женский голос за кадром.

Исполняющая обязанности директора Бурлинской ЦРБ Алтынай Баймуратова в письменном виде ответила, что сотрудник их больницы в ночь на 13 июля 2020 года на карете скорой помощи доставил в морг Бурлинской районной больницы 5 тел, 2 тела на тот момент уже находились в морге.

Сотрудник морга Бурлинской районной больницы, не отсортировав, разместил трупы, при этом нарушая свои функциональные обязанности. Трупы, поступившие в морг, незамедлительно должны помещаться в холодильники для хранения. На момент съемки видео заметно, что съемки производились сразу же после того, как карета скорой помощи доставила трупы в морг. После чего данная видеосъемка была распространена по социальным сетям", - написала Алтынай Баймуратова.

На данный момент начато служебное расследование.

Морг Бурлинской районной больницы продолжает вести свою работу в штатном режиме. А также сообщаем, что данная ситуация взята на контроль", - добавила Баймуратова.

Отмечается, что это не первый скандал, разразившийся в ЗКО, связанный с хранением тел в морге. 13 июля в редакцию "Мой город" обратились люди, которые пожаловались на гнилостный запах из морга в Уральске. Они были возмущены тем, что им не отдают тело их умершего родственника, и напуганы, что тело разложится, так как холодильник в морге, по их утверждениям, не работал. Однако исполняющая обязанности заместителя директора по судебно-медицинским вопросам института судебно-медицинских экспертиз Анастасия Хилько сообщила, что с холодильниками "все в порядке" и запах распространяется из-за невостребованных тел.

Позже на своей странице в Facebook депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Снежанна Имашева сообщила, что разобралась с этой ситуацией и "оборудование ремонтируется".

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