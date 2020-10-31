Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В микрорайоне Чубары в Нур-Султане горела кровля двухэтажного коттеджа, передает Kazakhstan Today.

По информации официального представителя МЧС РК Талгата Уали, сегодня в 11.40 на пульт 101 столичной Службы пожаротушения поступило сообщение о том, что в микрорайоне Чубары, по улице Темирказык в Нур-Султане горит кровля двухэтажного коттеджа и пристроенного к нему временного строения.

На место пожара в 11.47 прибыли силы и средства ДЧС Нур-Султана. Коттедж горел в микрорайоне Чубары в Нур-Султане. Предварительная площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В тушении пожара задействован 21 сотрудник и 5 единиц техники. В 12.10 пожар был локализован", - сообщил Талгат Уали.





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