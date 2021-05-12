В Риддере из-за пожара объявили ЧС местного масштаба, задержан подозреваемый

РИДДЕР. 11 МАЯ - Официальный представитель МЧС РК Талгат Уали сообщил о задержании подозреваемого в возникновении пожара в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Насколько нам известно, Министерство внутренних дел задержало человека. Предварительно известно, что он разжег костер", - сказал Талгат Уали.





Как сообщили в ДЧСВКО, постановлением акима Риддера в городе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества".

По результатам облета уточнена общая площадь пожара - 298 гектаров, из которых 283 гектаров - лесная площадь пожара в кварталах 13, 14, 15, 16, 17, 18 (4-й класс пожарной опасности) и 15 гектаров - административная территория города", - отметили в ДЧС.





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