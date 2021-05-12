Пожар в поселке Лесхоз ВКО ликвидирован

РИДДЕР. 11 МАЯ - Пожар в поселке Лесхоз Восточно-Казахстанской области ликвидирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 мая, на 07.00, в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозпостройках. Тушение в лесной зоне продолжается. По результатам облета открытого горения не наблюдается, идет тление стволов деревьев", - сообщили в областном департаменте по ЧС.

Всего на тушении и окарауливании задействовано около 500 человек личного состава и 69 единиц техники, 2 вертолета. В 07.30 из Павлодара и Нур-Султана дополнительно на помощь вылетели два вертолета МИ-8.

Силами департамента полиции Восточно-Казахстанской области в составе 120 человек, 8 патрульных экипажей на месте пожара организовано оцепление и дежурство у пустующих жилых домов в целях пресечения фактов мародёрства.





По данным МЧС, в результате пожара огнем повреждены 35 домов и 9 хозпостроек.





В ДЧС по ВКО начал функционировать телефон горячей линии. Все, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19. По номеру горячей линии работают психологи.





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