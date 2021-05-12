РИДДЕР. 11 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь пострадавшим от пожара жителям посёлка Лесхоз в ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области по поручению главы государства занимаются оказанием помощи пострадавшим от пожара жителям посёлка Лесхоз и обеспечением их жильем. Данную работу президент держит на контроле", - сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.

Напомним, в ВКО произошел крупный лесной пожар . Тушение пожара осложняет сильный ветер с порывами, достигающими до 20 метров в секунду. Из-за ветра огонь распространился на дома поселка Лесхоз.





По данным МЧС, в результате пожара огнем повреждены 35 домов и 9 хозпостроек.





В ДЧС по ВКО начал функционировать телефон горячей линии. Все, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19. По номеру горячей линии работают психологи.

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