В Усть-Каменогорске корова провалилась в канализационный люк

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 ИЮЛЯ - Хозяин провалившейся в люк коровы обратился за помощью к спасателям Усть-Каменогорска 29 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Корова провалилась в люк, расположенный по улице Машиностроителей, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС ВКО при помощи специальной веревки и манипулятора аккуратно достали животное из заточения.

ДЧС ВКО просит граждан, не оставлять животных без присмотра и пасти их на специальных выпасах.

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