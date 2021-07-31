Система Orphus

В Усть-Каменогорске корова провалилась в канализационный люк

30.07.2021 4807
Фото пресс-службы ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 ИЮЛЯ - Хозяин провалившейся в люк коровы обратился за помощью к спасателям Усть-Каменогорска 29 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Корова провалилась в люк, расположенный по улице Машиностроителей, сообщает пресс-служба ДЧС региона. 
 
Прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС ВКО при помощи специальной веревки и манипулятора аккуратно достали животное из заточения.
 
ДЧС ВКО просит граждан, не оставлять животных без присмотра и пасти их на специальных выпасах.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая