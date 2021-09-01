АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - На реках Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидаются подъемы уровней воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В связи с прогнозом дождей, местами сильных, с 31 августа по 2 сентября 2021 года в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", - сообщает РГП "Казгидромет".





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