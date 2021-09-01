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Во вторник в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

31.08.2021 7534
Во вторник в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 31 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК – пройдут дожди, на востоке и в центре сильные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, в центре, востоке, и юго-востоке ожидается выпадение града. И только на западе, северо-западе и севере страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматинской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области ожидается гроза, град, на юго-западе, северо-востоке области ветер 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ветер при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Костанайской области ночью ожидается туман, днем на юго-востоке области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, востоке, юге, центре Карагандинской области ожидается гроза, град, шквал, ветер при грозе порывы 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере области туман. 
 
В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, северо-западе в центре области град, шквал, на юго-западе области ветер 15-20 метров в секунду, на северо-западе, и центре области порывы 23 метра в секунду. 
 
На западе Павлодарской области ожидается туман. 
 
Ночью и утром на севере и северо-востоке Акмолинской области ожидается туман. 
 
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.
 
На севере и востоке Костанайской области сохраняются, на севере и западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса. 
 
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областях, на большей части Кызылординской, Костанайской, Алматинской областей, на западе, юго-западе Карагандинской области, на юге Восточно-Казахстанской области, на западе Акмолинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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