В Экибастузе из-за пожара на насосной станции объявят ЧС

Фото: pavlodarnews.kz

ЭКИБАСТУЗ. 31 АВГУСТА - На канале имени Сатпаева близ Экибастуза из-за пожара отключили несколько насосных станций, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на то, что система временно не работает, населённые пункты региона не останутся без воды. В Экибастузском водохранилище достаточно запасов, заверили специалисты, передаёт корреспондент Pavlodarnews.kz.

Пожар на насосной станции №2 произошёл в 35 километрах от Экибастуза. Станция относится к каналу имени Сатпаева, который проходит через Павлодарскую и Карагандинскую области.

По данным Павлодарского департамента по чрезвычайным ситуациям, в железобетонном здании насосной на двух уровнях горели контрольно-распределительные устройства, деревянные двери и обшивка стен. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Примерно на ста погонных метрах горел изоляционный слой силовых кабелей.

30 августа специалисты выяснили, что из-за пожара вышли из строя несколько агрегатов. Среди них - четыре контрольно-распределительных устройства для потребления электроснабжения насосных агрегатов, кабельное хозяйство мостового крана, главный ввод здания насосной станции, кабельный полуэтаж. Нарушилась работа цепей релейной защиты автоматики, панель управления, синхронный двигатель", - перечислили в ДЧС.

В ведомстве добавили, что временно не работают насосные станции №2, 3, 4 и 5.

На брифинге в региональной службе коммуникаций предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание сети. Материальный ущерб составил 270 млн тенге.

Ситуацию обсудили на внеочередном заседании комиссии по ЧС. По данным департамента, объявят чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Данные передадут в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, чтобы на ремонт насосной выделили деньги. Работу системы планируют восстановить за десять дней.

В то же время угрозы для населённых пунктов Павлодарской области нет, считают в ДЧС. По данным ведомства, в Экибастузском водохранилище находится 17 млн кубометров воды, при этом в месяц Экибастуз потребляет примерно 1,7 млн кубометров.

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