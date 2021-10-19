Актау накрыло смогом из-за пожара на свалке

АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ – В частном секторе Алмалинского района Алматы загорелись хозяйственные постройки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 октября, в 14.47, силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, улица Кожамкулова, дом 259. Горели хозяйственные постройки на общей площади 100 квадратных метров. Создалась угроза распространения огня на частный сектор.
Незамедлительно введены пожарные стволы на тушение и защиту, автоцистерны установлены на ближайшие пожарные гидранты. С места пожара эвакуировано четыре газовых баллона объемом два по 25 литров и два по 5 литров. Один из 25 литровых баллонов сильно травил, пожарные вынесли его на безопасное расстояние", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Принятыми мерами возгорание локализовано в 15.10, угроза распространения снята. Полностью пожар ликвидирован в 15.27.
Для обеспечения безопасности улица Жамбыла была оцеплена сотрудниками полиции. В ликвидации пожара задействовано 10 единиц техники и 35 человек личного состава.
АКТАУ. 18 ОКТЯБРЯ - В Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации полиции, в ночь на 17 октября, в 01.30, на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в одной из квартир дома в 5-м микрорайоне маленькая девочка собирается прыгнуть с девятого этажа, сообщает Lada.kz.
Как выяснилось, девочку в квартире оставили одну. Ребенок в поисках мамы залез на подоконник.
Сотрудники поднялись на девятый этаж, позвали с наружной стороны двери девочку. Полицейские уже вызвали спасателей, чтобы взламывать дверь, но нашли номер матери девочки у соседей. После звонка женщина приехала.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 ОКТЯБРЯ - 17 октября на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 октября около 18.00 часов на 52-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха произошло столкновение автомобилей марок "ВАЗ 2109" и "МАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 65-летний водитель и 63-летняя пассажир автомобиля "ВАЗ 2109" скончались на месте происшествия", - сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Полицейские предупреждают, что на дорогах Восточно-Казахстанской области образуется густой туман, видимость ограничена.
Рекомендуем выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, так как видимость, тормозной путь и время реакции несоразмерны. Не подвергайте свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения опасности. При выполнении обгона и других маневров будьте крайне внимательны", - обратились полицейские к участникам дорожного движения.