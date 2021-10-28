В Нур-Султане столб с камерой Сергек упал на женщину

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Жительница Нур-Султана сообщила, что находится в гипсе после падения на нее столба с камерой "Сергек", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столб вместе с камерой упал ей на ногу, а мог и на голову, не сделай она шаг назад", - говорится в посте паблика astanovka98 в Instagram.





Инцидент произошел 23 октября, в обед, недалеко от жилого комплекса "Санрайз".

В данный момент я в гипсе и осталась без работы", - написала она в группе "Жалобы Астана".

В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Полицейские уточнили, что что столб упал в то время, как 45-летняя женщина переходила проезжую часть.