В Нур-Султане подростки избили охранника театра

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - На канал 102 поступило сообщение о нападении несовершеннолетних на охранника театра по улице Кунаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Около 18.30 подростки в возрасте 14-16 лет пришли на площадь возле театра со скейтами и стали исполнять трюки, сообщает Polisia.kz

Во время катания к ним подошел 40-летний охранник и сделал замечание. В ответ подростки начали нецензурно выражаться и продолжили кататься, после чего мужчина направился в сторону, где лежали их вещи и, взяв в руки сумку и скейт, хотел вызвать полицию. Но в этот момент несовершеннолетние напали на него и стали наносить удары со всех сторон.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", несовершеннолетние взяты на профилактический учет в полиции. В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей по статье 127 КоАП РК.