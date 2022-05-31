Хлопок газовоздушной смеси в Усть-Каменогорске: один человек пострадал, 13 эвакуировано

В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 года рождения, который проводил ремонтные работы, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
В результате хлопка выбиты стекла с первого по пятый этаж, повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, и смежной квартире, входные двери на первом этаже.
Сотрудники ДЧС ВКО эвакуировали жителей дома. Из подъезда № 4 самостоятельно вышли 17 человек, 2 эвакуированных. Из подъезда № 3 эвакуировали 11 человек.
Всего на месте работают 25 сотрудников ДЧС ВКО и 7 единиц техники.