Хлопок газовоздушной смеси в Усть-Каменогорске: один человек пострадал, 13 эвакуировано

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 МАЯ - 30 мая в Усть-Каменогорске в пятиэтажном жилом доме, в квартире на первом этаже, при проведении строительных работ произошел хлопок газовоздушной смеси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 года рождения, который проводил ремонтные работы, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

В результате хлопка выбиты стекла с первого по пятый этаж, повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, и смежной квартире, входные двери на первом этаже.

Сотрудники ДЧС ВКО эвакуировали жителей дома. Из подъезда № 4 самостоятельно вышли 17 человек, 2 эвакуированных. Из подъезда № 3 эвакуировали 11 человек.

Всего на месте работают 25 сотрудников ДЧС ВКО и 7 единиц техники.



