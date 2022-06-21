В Нур-Султане горит сухостой

Фото: ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Сухостой горит по Коргалжинской трассе в Есильском районе столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

20 июня в 15.03 на пульт "101" поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалжинской трассе в районе Есиль. По прибытии огнеборцы установили, что горит сухая трава, камыши. Предварительная площадь пожара составила 1 га. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана.

В тушении пожара задействовано 25 человек личного состава и шесть автоцистерн ДЧС, четыре поливомоечные машины, один трактор МИО.

В 17.31 пожар частично локализовали. Угрозы распространения огня на зеленый пояс города, угрозы строениям нет.



