В Нур-Султане горит сухостой

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Сухостой горит по Коргалжинской трассе в Есильском районе столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
20 июня в 15.03 на пульт "101" поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалжинской трассе в районе Есиль. По прибытии огнеборцы установили, что горит сухая трава, камыши. Предварительная площадь пожара составила 1 га. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана.
В тушении пожара задействовано 25 человек личного состава и шесть автоцистерн ДЧС, четыре поливомоечные машины, один трактор МИО.
В 17.31 пожар частично локализовали. Угрозы распространения огня на зеленый пояс города, угрозы строениям нет.
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Около 160 мертвых птиц обнаружили в Мангистауской области
21.06.2022, 08:54 276
АКТАУ. 21 ИЮНЯ - Около 160 мертвых бакланов обнаружили рыбаки вдоль берега бухты в поселках Баутино и Аташ. Об этом сообщил Турганбай Шапагатов, руководитель отдела охотничьего хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, на тушах бакланов специалисты не обнаружили физических следов воздействия человека, сообщает Lada.kz.
Птица не является краснокнижной, да и охота на нее тоже не ведется. Люди тут ни при чем, наверное, связано с экологией – это предварительно. Специалисты экологии взяли пробы воды, воздуха и материалы из туш птиц. Как только придут результаты, мы обязательно сообщим. Мы предполагаем, что гибель птиц связана с сильным штормом, который был два-три дня назад", - прокомментировал Турганбай Шапагатов.
В Петропавловске пенсионер обнаружил в гараже учебную гранату
20.06.2022, 21:24 5996
Фото: пресс-служба ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ИЮНЯ - 12 июня 61-летний петропавловец, наводя порядок в своем купленном гараже, обнаружил в металлической кастрюле предмет, похожий на гранату, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об опасной находке он сообщил полицейским. До прибытия специалистов-взрывотехников пенсионер вынес предмет на улицу, сообщает пресс-служба ДП СКО.
Как было установлено, найденный предмет оказался учебной гранатой Ф-1.
ШЫМКЕНТ. 20 ИЮНЯ - Крупный пожар произошел на складе птицефабрики в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Загорелся склад, где хранилась готовая продукция, картонные коробки и лотки. Огонь охватил почти 288 квадратных метров площади", - сообщает Otyrar.kz.
Пожар был локализован в 13.33 и полностью потушен в 15.18. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
Авария в Абайской области: перевернулся автобус с пассажирами
20.06.2022, 14:10 12926
Фото: instagram/semey_city
СЕМЕЙ. 20 ИЮНЯ - Рейсовый автобус с 13 пассажирами перевернулся на трассе в Жарминском районе Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 июня 56-летний водитель рейсового автобуса (Алаколь - Семей, марка Setra-S) следовал в Семей, около 04.50 в Жарминском районе он не справился с управлением, выехал с трассы, допустил опрокидывание автобуса", - сообщили в пресс-службе полиции.
По данным полицейских, в салоне автобуса находились 13 пассажиров и второй водитель.
Всем указанным лицам оказана необходимая медицинская помощь, водитель транспортного средства госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 2, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - заявили в пресс-службе ДП ВКО.
В Атырау при обрушении грунта погибли двое мужчин
20.06.2022, 10:23 16041
АТЫРАУ. 20 ИЮНЯ - В микрорайоне Жулдыз 18 июня двух мужчин, 32 и 22 лет, заживо завалило грунтом во время ремонта водопровода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации портала "Ак Жайык", во время прокопки трактором траншеи перед домом из строя вышел водопровод. Два соседа решили его починить.
Когда они спустились вниз и стали ремонтировать трубу, на них обрушился грунт и завалил их. Их тела уже извлечены из траншеи", - сообщает издание.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному инциденту ведется расследование.
В Костанайской области во время паводка размыло новую дамбу
20.06.2022, 09:29 16526
Фото: Кадр с видео
КОСТАНАЙ. 20 ИЮНЯ - В Костанайской области во время паводка размыло новую дамбу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Своими силами ремонтируют дамбу жители села Ахмета Байтурсынулы в Костанайской области. Новое гидротехническое сооружение не прослужило и года с момента ввода в эксплуатацию. Его размыло во время паводка. Сельчане сделали временное укрепление, но боятся, что река Улы-Жыланшык может прорвать насыпь, сообщает "Хабар 24".
По данным телеканала, дамбу сдали в декабре прошлого года. Чтобы избежать переливов, установили шлюз. Но весной насыпь неожиданно размыло. И уже выше укрепление делали сами жители из грунта и мешков с песком. На строительство этой земляной насыпи из бюджета выдели 20 миллионов тенге. Но качество, по мнению местных жителей, не тянет даже на два.
Все это нужно заново переделывать. Дамбу необходимо расширять и укреплять. В любой момент все может обвалиться. Кругом промоины. Здесь дети у нас ходят. Очень опасно. Кто принимал работу - непонятно. Из районного акимата при вводе объекта здесь никого не было", - говорит житель села Ахмета Байтурсынулы Жолдыхан Нермухамбетулы.
Для сельчан дамба служит переправой в другие области и сенокосные угодья. Но теперь туда пути нет.
Это дорога идет в сторону Кызылорды, Жезказгана и Шымкента. На сенокос здесь проезд был. Теперь только в объезд, а это 60 километров. Грузовая техника по этой дамбе уже не пройдет. На днях трактор с прицепом тут перевернулся", - рассказал житель села Ахмета Байтурсынулы Руслан Жаксынбеков.
По данным "Хабар 24", новую дамбу построили на месте старой. Как и прежняя, она должна удерживать воду в реке Улы-Жыланшык, которая питает два поселка - Ахмета Байтурсынулы и Акколь. Сейчас в месте прорыва бесконтрольный поток.
Вода сильно пошла. Дамба была слабо укреплена, поэтому размыло. Восстанавливали практически всем селом. Сделали как смогли. Вообще, по проекту дамба не предусмотрена для проезда. Только для контроля уровня воды", - отметил аким села Ахмета Байтурсынулы Нурсултан Байдильдин.
Заказчик проекта - акимат Джангельдинского района. Почему дамба поплыла, здесь ответить не смогли. Все знающие чиновники оказались в отпуске или командировке. Сельские же власти ждут подрядчика. Он обещает устранить недочеты до конца лета. У дамбы годовой срок гарантии, говорится в сюжете.
В результате ДТП в Павлодаре госпитализировали троих человек, в том числе ребенка
20.06.2022, 09:23 17091
ПАВЛОДАР. 20 ИЮНЯ - В результате ДТП в Павлодаре пострадали четыре человека, в том числе ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В столкновении автомобилей на перекрестке улиц Теплова и Абая пострадали четыре человека. Троих госпитализировали, сообщает Pavlodarnews.kz.
У 75-летней женщины и 82-летнего мужчины диагностировано состояние средней степени тяжести. 10-летнего ребенка доставили в детскую областную больницу также в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в областном управлении здравоохранения.
Еще один пострадавший, 1982 года рождения, отказался от госпитализации.
В Нур-Султане женщина погибла в результате падения с балкона 7-го этажа
19.06.2022, 16:29 29376
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - В Нур-Султане 50-летняя женщина погибла в результате падения с балкона 7-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На канал "102" поступил вызов о том, что по улице Достык с балкона 7-го этажа выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Установлена личность 50-летней жительницы столицы", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.
В департаменте отметили, что в момент падения близкие погибшей находились дома.
По данному факту управлением полиции района Есиль города Нур-Султана ведется досудебное расследование. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы", - добавили в пресс-службе.
Согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
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