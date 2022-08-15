Взрыв в пригороде Нур-Султана: один человек погиб, двое госпитализированы

КОКШЕТАУ. 14 АВГУСТА - В селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области произошел взрыв неизвестного вещества, в результате которого один человек погиб, двое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 августа в Целиноградском районе в селе Тайтобе на территории частного жилого дома при сортировке привезенного угля произошел взрыв неизвестного предмета без последующего разрушения, в результате на месте погиб хозяин дома 1981 года рождения. С колото-резаными ранами госпитализированы в больницу № 2 Нур-Султана брат хозяина - мужчина 1977 года рождения и несовершеннолетний сын брата 2018 года рождения, сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.
На данное время сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия.
На место происшествия выезжали 2 сотрудника ДЧС и 1 единица техники, 10 сотрудников следственно-оперативной группы и 3 единицы техники.