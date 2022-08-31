В Нур-Султане парень выпал из кабины башенного крана

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АТЫРАУ. 30 АВГУСТА - В Атырау установили личность подростка, который отправил в полицию ложное сообщение о своей пропаже, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16-летний житель Атырау сообщил о своей пропаже среди камышей в прибрежной зоне. По данному факту незамедлительно были привлечены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и полицейские", - сообщает Polisia.kz .

Телефон, с которого пропавший позвонил, был отключен. Позже, когда было установлено, что сообщение является ложным, поисковые работы были приостановлены.

Подросток и его родители были доставлены в управление полиции Атырау.

На мать подростка составлен протокол по части 1 статьи 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб), наложен штраф в размере 84 тысяч тенге" - сообщили в полиции.