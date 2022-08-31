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В Нур-Султане парень выпал из кабины башенного крана

30.08.2022, 12:16 18996
В Нур-Султане парень выпал из кабины башенного крана
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Нур-Султане 20-летний парень выпал из кабины башенного крана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

28 августа текущего года примерно в 10.15 поступила информация о произошедшем несчастном случае на строительном объекте "Сауран", - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности МЧС Казахстана. 

 
Было установлено, что во время выполнения работ из кабины управления башенного крана с высоты 7-го этажа выпал оператор 2002 года рождения. 
 

От полученных травм он скончался на месте", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее сообщалось, что в результате падения башенного крана в Алматы погиб слесарь строительного объекта. 
 

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На 84 тысячи тенге оштрафовали мать подростка, сообщившего в полицию о своей пропаже

30.08.2022, 21:03 8911
На 84 тысячи тенге оштрафовали мать подростка, сообщившего в полицию о своей пропаже
Фото: Policia_news.ivest.kz
АТЫРАУ. 30 АВГУСТА - В Атырау установили личность подростка, который отправил в полицию ложное сообщение о своей пропаже, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16-летний житель Атырау сообщил о своей пропаже среди камышей в прибрежной зоне. По данному факту незамедлительно были привлечены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и полицейские", - сообщает Polisia.kz.

 
Телефон, с которого пропавший позвонил, был отключен. Позже, когда было установлено, что сообщение является ложным, поисковые работы были приостановлены. 
 
Подросток и его родители были доставлены в управление полиции Атырау.
 

На мать подростка составлен протокол по части 1 статьи 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб), наложен штраф в размере 84 тысяч тенге" - сообщили в полиции.

 

Один из прыгнувших с поезда мальчиков скончался

30.08.2022, 19:14 11731
Один из прыгнувших с поезда мальчиков скончался
ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - Один из мальчиков, прыгнувших с состава грузового поезда, скончался в центральной больнице Таласского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7-летний ребенок умер в больнице от травм, полученных после падения с состава грузового поезда в Жамбылской области", - сообщает "Экспресс К"

 
В больнице рассказали, что выпрыгнувшие на ходу с вагона грузового поезда дети получили серьезные черепно-мозговые травмы.
 
Один из братьев, 2015 года рождения, скончался в больнице. Состояние второго мальчика, 2013 года рождения, оценивается как средней степени тяжести.
 
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области двое детей спрыгнули с поезда на ходу.
 

В Кызылорде задержан пьяный водитель

30.08.2022, 18:40 12511
КЫЗЫЛОРДА. 30 АВГУСТА - В Кызылорде с помощью камер видеонаблюдения задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В Кызылорде с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает интернет-ресурс МВД Казахстана. 


Выяснилось, что водитель транспорта ранее был лишен права управления автомобилем.

Правонарушитель водворен в изолятор временного содержания.
 

Несовершеннолетний угнал авто в Акмолинской области

30.08.2022, 15:50 14951
Несовершеннолетний угнал авто в Акмолинской области
Фото: МВД РК
КОКШЕТАУ. 30 АВГУСТА - Несовершеннолетнего угонщика автомобиля задержали полицейские в Щучинске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17-летний юноша находился за рулем чужого транспортного средства в состоянии опьянения", - сообщает Polisia.kz

 
Ночью правоохранительным органам города Щучинска поступила информация об угоне автомашины Lada Kalina.
 
Нарушитель не подчинился требованиям полиции остановиться. Вместо этого он выехал на республиканскую трассу Петропавловск - Нур-Султан, скрываясь от стражей порядка. На задержание угонщика был ориентирован областной батальон автопатруля. Однако и на их сигнал молодой человек не среагировал, продолжив вождение в состоянии алкогольного опьянения, при этом превысив скорость. 
 

Не справившись с рулевым управлением, юноша совершил наезд на криволинейный брус, после чего был доставлен в лечебное учреждение", - информировали в полиции. 



В результате столкновения угонщик не получил никаких травм. Установлено, что он был в алкогольном опьянении средней степени. 
 
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
 

В Жамбылской области двое детей спрыгнули с поезда на ходу

30.08.2022, 14:42 16191
В Жамбылской области двое детей спрыгнули с поезда на ходу
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - В Жамбылской области близ станции Жума двое детей спрыгнули с поезда на ходу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

29 августа в 22.40 в транспортную полицию поступило сообщение от 53-летнего пастуха, жителя Жамбылской области. Мужчина сообщил, что на перегоне Тамды - Талас, на вагонах движущегося грузового состава, он заметил двух несовершеннолетних детей", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
В ходе поисковых мероприятий в течение 40 минут обнаружили 9-летнего мальчика вблизи села Билеколь, а его 7-летнего брата обнаружили рядом с железно-дорожными путями близ станции Жума. Дети госпитализированы в центральную больницу Талаского района. 
 

При проверке установлено, что несовершеннолетние живут с матерью в селе Каратау. 29 августа находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области. Оставшись без присмотра, дети решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе. Родители были в разводе", - пояснили в департаменте. 

 
Сообщается, что на станции Тамды мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда. 
 

По пути следования при наборе грузовым составом скорости дети испугались и спрыгнули близ станции Жума", - добавили в пресс-службе. 

 
По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железно-дорожного транспорта). 
 

Военнослужащий-контрактник скончался в Караганде

30.08.2022, 10:48 20436
Военнослужащий-контрактник скончался в Караганде
КАРАГАНДА. 30 АВГУСТА - В воинской части 52 859 Министерства по чрезвычайным ситуациям в Караганде скончался 24-летний военнослужащий-контрактник, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Almaty.tv, военнослужащий внезапно упал и перестал подавать признаки жизни. Врачи медицинского блока тут же стали оказывать ему помощь. Вызвали параллельно скорую помощь. Но спасти его не удалось. 
 
Предварительной причиной смерти врачи назвали панкреонекроз. 
 

Елсултан никогда не жаловался на здоровье. Он ежегодно проходил медосмотр. Это у нас обязательная процедура. В этом году он должен был пройти медосмотр в период с 30 августа по 1 сентября. В тот день военнослужащий был в хорошем настроении, участвовал в практических занятиях перед днями усиления. Он был профессионалом своего дела, в планах было продвигать его по службе", - заявил командир воинской части Жанат Омаров.

 
Отмечается, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. 
 

В 313 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение

29.08.2022, 14:38 31111
АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3.7 в 313 километрах от Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сетью сейсмических станций МЧС РК 29 августа в 14. 03 мин зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 313 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 8.6, магнитуда MPV - 3.7, глубина - 10 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Актобе при взрыве газа в автомобиле пострадал водитель

29.08.2022, 12:34 28221
В Актобе при взрыве газа в автомобиле пострадал водитель
АКТОБЕ. 29 АВГУСТА - В Актобе водитель автомобиля, в котором произошел хлопок газа, госпитализирован в тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
29 августа в 9.02 спасателям сообщили о горящем автомобиле, информирует издание "Диапазон".
 
Инцидент произошел около садоводческого коллектива "Авиатор", в районе АЗС "Синойл".
 
На место вызова выехали 6 спасателей. Выяснилось, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием автомобиля "Лада Гранта".
 

По предварительным данным, с термическими ожогами в больницу госпитализировали водителя 1962 года рождения. Он получил 70% ожогов, состояние его тяжелое", - сообщили в региональном ДЧС.

 
Пожар ликвидировали в 9.19.
 

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