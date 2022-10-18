Охотник погиб из-за пожара в Карагандинской области

Караганда. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области во время степного пожара погиб охотник, еще один мужчина получил ожоги и госпитализирован, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

16 октября в результате пожара получил ожоги и госпитализирован в больницу Каркаралинска житель Караганды 1969 года рождения, который вместе с двумя мужчинами находился на охоте. Утром 17 октября на месте пожара найдено тело одного из охотников 1991 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

Как рассказали в департаменте, в 8 км восточнее села Коянды на открытой территории загорелся сухостой на площади около 150 гектаров. Причиной пожара стал раскаленный коллектор автомобиля, в котором приехали охотники. Им не удалось справиться с огнем самостоятельно, а затем они потеряли друг друга из виду.