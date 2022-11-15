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Ряд микрорайонов в Атырау остался без электричества из-за пожара на подстанции

14.11.2022, 12:17 16141
Ряд микрорайонов в Атырау остался без электричества из-за пожара на подстанции
Атырау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 13 на 14 ноября в городе Атырау на электрической подстанции № 18 в микрорайоне Бирлик произошел пожар, в результате чего несколько микрорайонов города остались без электричества.
 
По сообщению акимата Атырауской области, на данное время без электричества остаются микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный.
 

Ситуация находится под личным контролем акима области Серика Шапкенова. По поручению главы региона аварийные службы АО "Атырау Жарык" и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению подачи электроэнергии", - говорится в сообщении ведомства.

 
На утро 14 ноября была восстановлена подача электричества в микрорайоне Привокзальный.

Напомним, в результате аварии на ТЭЦ в Риддере более 22 тысяч горожан остались без тепла.
 

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Землетрясение произошло в 274 км от Алматы

14.11.2022, 20:49 7146
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 14 ноября в 20 час. 21 мин. 01 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юг от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.3. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
Напомним, 14 ноября в 12.51 сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 170 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 

В Павлодарской области 35-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью

14.11.2022, 19:35 7996
Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY -  14 ноября в 12.50 в полицию Аксу поступило сообщение о том, что мужчина стоит на балконе пятого этажа жилого дома № 23, кричи и грозится прыгнуть с высоты, сообщает Polisia.kz.
 
На место был направлен автопатруль в составе инспекторов службы взвода патрульной полиции Жумабекова Рустема и Ибраева Уаиса.
 

По прибытии мы увидели, что на балконе пятого этажа мужчина ведет себя неадекватно, кричит и угрожает спрыгнуть. Мы побежали в подъезд, поднялись на пятый этаж, но дверь квартиры была закрыта изнутри. Я позвонил в дверь к соседям, объяснил, что происходит, они нас запустили и провели к балкону. Пока напарник вел переговоры, я перелез через балкон и схватил мужчину. Затем завел его в квартиру и стал с ним разговаривать. Также открыл двери, зашли напарник и родные мужчины", - рассказал Жумабеков.

 
В полиции отметили, что причина, побудившая мужчину на отчаянный шаг, выясняется.
 

В ВКО несколько населенных пунктов остались без электричества из-за сильного снегопада

14.11.2022, 17:10 9971
В ВКО несколько населенных пунктов остались без электричества из-за сильного снегопада
Фото: акимат Тарханского сельского округа
Усть-Каменогорск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области несколько населенных пунктов остались без электричества из-за сильного снегопада, произошедшего в Глубоковском районе в минувшие выходные.
 

13 ноября ехала из Усть-Каменогорска в Бобровку. Трасса была не очищена, поэтому еле добралась: со встречными машинами было не разъехаться. В селе тоже дороги замело. Возможно, по этой причине электрики оперативно не могли устранить порывы линий электропередачи - просто не было возможности проехать", - цитирует yk-news.kz жительницу Бобровки.

 
По состоянию на утро 14 ноября электроэнергии в Бобровке нет. По словам сельчан, возникла проблема с центральным водоснабжением - вода из кранов бежит тонкой струйкой.
 
В Быструшинском акимате заявили, что в селе Зимовье из-за обледенения проводов и тяжести мокрого снега тоже произошел обрыв проводов. По состоянию на 13 ноября подача электроэнергии частично была восстановлена.
 
Кроме того, оборвало провода и в селе Тарханка.
 
Ранее сообщалось, что жители нескольких районов Алматы остались без электричества.
 

Строящийся дом загорелся в Алматы

14.11.2022, 16:18 10721
Строящийся дом загорелся в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Кайрат Турксибского района 14 ноября загорелся строящийся дом, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.
 

В 14.17 обнаружено горение открытым пламенем времянки с переходом огня на кровлю строящегося 2-этажного частного жилого дома на общей площади 80 квадратный метров", - проинформировали в ведомстве.

 
Отмечается, что пожар имел развившийся вид из-за высокой горючей загрузки деревянной обрешетки, а также стройматериалов.
 

Строящийся дом удалось отстоять. Есть пострадавший гражданин К. 1968 года рождения, пытавшийся самостоятельно потушить вышедшее из-под контроля загорание, он доставлен в ГКБ № 4", - сообщили в департаменте.

 
Пожар локализован за 11 минут, ликвидирован в 14.32. Причина пожара устанавливается.
 

При обнаружении возгорания, не теряя времени, сообщите по телефону 101 с указанием точного адреса, а также сообщите свою фамилию", - добавили в ДЧС.


 

Землетрясение магнитудой 4.0 произошло на востоке Казахстана

14.11.2022, 16:06 11516
Землетрясение магнитудой 4.0 произошло на востоке Казахстана
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 14 ноября в 12.51 зарегистрировано землетрясение.  
 
Эпицентр землетрясения расположен в 170 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Автоматы в качестве салюта: полиция задержала двух шымкентцев за стрельбу на свадьбе

14.11.2022, 13:32 14426
Автоматы в качестве салюта: полиция задержала двух шымкентцев за стрельбу на свадьбе
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два автомата изъяли полицейские у стрелявших на свадьбе в Шымкенте.
 

Оперативниками была получена информация о том, что на одной из свадеб после церемонии проводов невесты в качестве салюта будет использовано огнестрельное оружие. На место была направлена группа оперативных работников под видом зрителей и зевак. Оперативная информация оказалась верной: примерно в 00.00 часов ночи возле одного из домов при производстве выстрелов в воздух очередью из автоматического оружия полицейскими были задержаны 2 жителя города", - сообщает Polisia.kz.

 
У задержанных на месте изъяли боевой автомат АКСУ-47 со стертыми номерами и охолощенный автомат АК-74, а также порядка двух десятков гильз. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
 
 

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек

14.11.2022, 08:41 19421
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек
Фото: aa_russian
Сеул. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 158 человек, по последним данным, пострадали 196 человек, десять из них все еще госпитализированы, сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны.
 
Напомним, самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон произошла в ночь с 29 на 30 октября.
 
По последним данным, в числе погибших 102 женщины и 56 мужчин. Двенадцать жертв - в возрасте 10-20 лет, еще 105 жертв - от 20 до 30 лет, 31 человек - в возрасте 30-40 лет, еще девять - в возрасте 40-50 лет. Одному было более 50. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два из США и Японии и по одному из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии, сообщает РИА Новости.
 
Тела 24 погибших иностранных граждан уже отправлены на родину.
 
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил по 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
 
Власти продолжают расследование причин возникновения давки.
 

Мать и троих детей госпитализировали после наезда легковушки на остановку в Петропавловске

13.11.2022, 20:35 25671
Мать и троих детей госпитализировали после наезда легковушки на остановку в Петропавловске
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске женщину и троих детей госпитализировали после наезда автомашины ВАЗ-2108 на остановочный павильон.

В результате ДТП пострадали 43-летняя жительница города и трое несовершеннолетних детей 2010 и 2015 годов рождения. Бригадами скорой помощи все четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами", - сообщает Polisia.kz.


Согласно медицинскому освидетельствованию, 23-летний водитель ВАЗ-2108 был трезв.


Собранные по факту ДТП материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции управления полиции Петропавловска.
 

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