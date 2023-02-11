В Усть-Каменогорске отменили очные занятия в 20 школах из-за сообщений о взрывных устройствах   

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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК с начала недели зафиксировано шесть землетрясений.





6 февраля зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Подземные толчки тогда ощутили жители поселка Темирлан, Шымкента и Тараза.





7 февраля землетрясение произошло в 375 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.2. Также 7 февраля землетрясение произошло в 613 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6.





10 февраля землетрясение произошло в 338 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.9. Также 10 февраля землетрясение произошло 113 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 7.9.





Дополнено 10.02.2023, 19.41





10 февраля в 18 час. 35 мин. 14 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 928 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в обеих странах приближается к 22 тысячам человек.





Всего за 6 и 7 февраля в мире произошло 241 землетрясение.





Казахстанцы ведут сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.





В Турции работают казахстанские спасатели. На сегодняшний день им удалось спасти из-под завалов 7 человек. Спасательные работы ведутся в городах Газиантеп и Нурдагы и провинции Хатай.





В городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тела двух казахстанцев. Ранее 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку. Ранее сообщалось о четырех без вести пропавших в Турции казахстанцах.





Дополнено 10.02.2023, 15.14





В Казахстане появится Национальный центр сейсмологических наблюдений.





Он призван оптимизировать работу профильных структур, которые появились еще в советское время", - сообщает "Хабар24" .





Как отмечает агентство, сейчас состояние отечественной сейсмологии весьма плачевное. Оборудование уже давно устарело морально и физически. Информация поступает от полусотни сейсмостанций, которые в основном расположены вокруг Алматы. Де-факто работа центра сводится к фиксации уже произошедших землетрясений.





Новая автоматизированная система раннего оповещения о сильных землетрясениях разработана поэтапно на 2 года. Всего планируется установить 28 станций. Установка 11 из них завершена в прошлом году, в этом году будут установлены еще 17, сообщил начальник управления предупреждения ДЧС Алматы Алмат Жаныспаев.



