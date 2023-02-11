10.02.2023, 16:32 14556
В Усть-Каменогорске отменили очные занятия в 20 школах из-за сообщений о взрывных устройствах
Школы проверяются соответствующими специалистами
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Усть-Каменогорск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске занятия у учащихся во вторую смену перевели в дистанционный формат в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.
На данный момент школы проверяются соответствующими специалистами, сообщает YK-news.kz.
10 февраля в 20 школах города дети учатся дистанционно. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов", - сообщили в ДП ВКО со ссылкой на отдел образования.
Ранее сообщалось, что в Караганде "заминировали" 12 школ.
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10.02.2023, 14:42 16956
Казахстанские сейсмологи зафиксировали за неделю шесть землетрясений Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК с начала недели зафиксировано шесть землетрясений.
6 февраля зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Подземные толчки тогда ощутили жители поселка Темирлан, Шымкента и Тараза.
7 февраля землетрясение произошло в 375 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.2. Также 7 февраля землетрясение произошло в 613 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6.
10 февраля землетрясение произошло в 338 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.9. Также 10 февраля землетрясение произошло 113 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 7.9.
Дополнено 10.02.2023, 19.41
10 февраля в 18 час. 35 мин. 14 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 928 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в обеих странах приближается к 22 тысячам человек.
Всего за 6 и 7 февраля в мире произошло 241 землетрясение.
Казахстанцы ведут сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
В Турции работают казахстанские спасатели. На сегодняшний день им удалось спасти из-под завалов 7 человек. Спасательные работы ведутся в городах Газиантеп и Нурдагы и провинции Хатай.
В городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тела двух казахстанцев. Ранее 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку. Ранее сообщалось о четырех без вести пропавших в Турции казахстанцах.
Дополнено 10.02.2023, 15.14
В Казахстане появится Национальный центр сейсмологических наблюдений.
Он призван оптимизировать работу профильных структур, которые появились еще в советское время", - сообщает "Хабар24".
Как отмечает агентство, сейчас состояние отечественной сейсмологии весьма плачевное. Оборудование уже давно устарело морально и физически. Информация поступает от полусотни сейсмостанций, которые в основном расположены вокруг Алматы. Де-факто работа центра сводится к фиксации уже произошедших землетрясений.
Новая автоматизированная система раннего оповещения о сильных землетрясениях разработана поэтапно на 2 года. Всего планируется установить 28 станций. Установка 11 из них завершена в прошлом году, в этом году будут установлены еще 17, сообщил начальник управления предупреждения ДЧС Алматы Алмат Жаныспаев.
Ранее аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района рассказал, что во второй половине текущего года в Алматы проведут новый сейсмоаудит. По его словам, в 2021 году была утверждена новая карта сейсмического микрорайонирования, в которой утверждены все разломы.
10.02.2023, 08:14 26091
В Турции из-под завалов извлекли тело второго казахстанца
Фото: МЧС РК
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Анкара. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного в результате землетрясения шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тело казахстанца Мирболата Курмашева.
В полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай силами казахстанских спасателей найдено и извлечено тело второго казахстанца", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что в ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков.
Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала", - проинформировали в МЧС.
Напомним, вчера вечером спасатели обнаружили тело гражданина РК Кадырбекова Адиля.
МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
09.02.2023, 21:07 43321
В трех областях Казахстана закрыли трассы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со сложными погодными условиями закрыты трассы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, сообщает Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения.
Для всех видов автотранспорта ограничение на следующих автодорогах:
- Алматы - Усть-Каменогорск, км 25-67, участок село Байсерке - Конаев;
- Алматы-Шелек - Хоргос, км 25-136, участок поселок Арман - село Байсеит;
- Алматы - Ташкент - Термез, км 534-593, участок село Айша-Биби - граница Туркестанской области;
- Алматы - Ташкент - Термез, км 593-652, участок граница Жамбылской области - поселок Машат;
- Алматы - Усть-Каменогорск, км 16-25, участок село Первомайка -с ело Отеген бтыр.
- Обход перевала Кордай, км 159-238. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
На республиканской сети автодорог работает 515 единиц спецтехники и 980 специалистов.
09.02.2023, 20:47 44236
В Турции обнаружено и извлечено тело гражданина Казахстана Дополнено
Фото: пресс-служба МЧС РК
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спасатели продолжают поисковые работы на одном из сложнейших участков в провинции Хатай, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Объект проведения поисков - полностью разрушенный шестиэтажный дом, объем завала составляет более 18 тысяч м3.
По оперативной информации в настоящее время обнаружено и извлечено тело одного гражданина Казахстана.
Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями.
Ранее нашими спасателями на объекте были обнаружены два тела граждан Турции.
Дополнено 09.02.2023
Вечером 8 февраля в городе Антакья провинции Хатай в ходе спасательно-поисковых работ был найден живым гражданин Турции, которого изначально внешне опознали как Кубилая Кескина, однако родственники опровергли эту информацию.
Утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них были обнаружены тела турецкого гражданина, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Кадырбекова Адиля. МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Наши спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.
Напомним, в Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции.
Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.
09.02.2023, 19:39 47341
Землетрясение в Турции: казахстанские спасатели используют спецоборудование
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спасатели при проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями в Турции используют специальное оборудование - акустический прибор для поиска пострадавших под завалами, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Это современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабо уловимые шумы.
На видео акустический прибор прокладывается в глубину завалов и спасатель при помощи наушников прослушивает звуки под обломками на наличие признаков жизни.
7 февраля спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
8 февраля глава государства поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.
Также 8 февраля стало известно, что еще один борт со спасателями МЧС Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
9 февраля по поручению президента Казахстана группа спасателей и кинологический расчет рано утром прибыли в город Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана.
09.02.2023, 12:01 61116
Казахстанские спасатели вытащили из под завалов троих живых людей в Газиантепе
Фото: Кадр с видео
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На одном из объектов в Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из под завалов 3 человека живыми, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам", - сообщили в министерстве.
В ведомстве обратили внимание на то, что работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно.
Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчет и специальные поисковые приборы.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 11:12 62316
Cейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, заявил об изменении Ближневосточного региона
Землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближневосточный регион начал меняться, об этом рассказал нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", - цитирует сейсмолога РИА "Новости".
Напомним, голландский сейсмолог 3 февраля предупреждал о том, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет землетрясение магнитудой 7,5.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 10:28 55581
На Тенгизе при взрыве цистерны погиб рабочий
Еще один 30-летний рабочий получил травмы
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Атырау. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 февраля на Тенгизе в результате взрыва цистерны машины "вакуум" погиб рабочий, еще один пострадал.
Несчастный случай произошел днем 8 февраля.
Взорвалась цистерна машины "вакуум", принадлежащей компании WEST DALA. 37-летний работник погиб, другой, 30 лет, получил травмы", - информирует издание "Ак Жайык".
Как сообщает департамент полиции Атырауской области, начато досудебное расследование статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".
Напомним, более 200 человек погибли на производстве в минувшем году в Казахстане.
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