Из-за задымления 350 человек покинули здание бизнес-центра в Алматы

Сообщение о задымлении поступило на пульт 112 в 11.54. По прибытии пожарных расчетов было установлено, что причиной задымления стало сгорание масла во фритюрнице в кухонном помещении заведения "Хот Бургер", без распространения огня.
Здание покинули предварительно 350 посетителей. Сработала автоматическая система пожаротушения объекта. Жертв и пострадавших нет", - прокомментировали в ДЧС Алматы.
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