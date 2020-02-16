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Из-за задымления 350 человек покинули здание бизнес-центра в Алматы

15.02.2020, 12:50 10369
Из-за задымления 350 человек покинули здание бизнес-центра в Алматы
Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - В бизнес-центре "Алматы Тауэрс" произошло задымление, передает Kazakhstan Today.
 
Сообщение о задымлении поступило на пульт 112 в 11.54. По прибытии пожарных расчетов было установлено, что причиной задымления стало сгорание масла во фритюрнице в кухонном помещении заведения "Хот Бургер", без распространения огня. 
 

Здание покинули предварительно 350 посетителей. Сработала автоматическая система пожаротушения объекта. Жертв и пострадавших нет", - прокомментировали в ДЧС Алматы. 

 

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