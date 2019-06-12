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10-месячный ребенок скончался в реанимации детской больницы в Уральске

11.06.2019, 11:13 17146
10-месячный ребенок скончался в реанимации детской больницы в Уральске
Уральск. 11 июня. Kazakhstan Today - 10 июня в реанимации детской многопрофильной больницы Западно-Казахстанской области скончался 10-месячный ребенок, передает Kazakhstan Today.
 
По данным управления здравоохранения региона, причиной смерти малыша стала бактериальная инфекция, пишет портал "Мой город".
 

Ежедневно проводились консилиумы, была проведена заочная консультация по телемедицине со специалистами республиканского центра материнства и детства, была проведена очная консультация с доцентом кафедры детских болезней Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. Однако, к сожалению, ребенка спасти не удалось", - сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова.

 
В ведомстве подчеркнули, что врачи больницы приложили все усилия, чтобы спасти жизнь маленького пациента.
 
Как отмечает портал, изначально появилась информация о том, что ребенок скончался от менингококковой инфекции, однако в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области данную информацию не подтвердили.
 
Напомним, ранее в Караганде в результате халатности отца в ванне утонула годовалая девочка.
 

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