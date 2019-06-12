10-месячный ребенок скончался в реанимации детской больницы в Уральске

Уральск. 11 июня. Kazakhstan Today - 10 июня в реанимации детской многопрофильной больницы Западно-Казахстанской области скончался 10-месячный ребенок, передает Kazakhstan Today.

По данным управления здравоохранения региона, причиной смерти малыша стала бактериальная инфекция, пишет портал " Мой город ".

Ежедневно проводились консилиумы, была проведена заочная консультация по телемедицине со специалистами республиканского центра материнства и детства, была проведена очная консультация с доцентом кафедры детских болезней Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. Однако, к сожалению, ребенка спасти не удалось", - сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова.

В ведомстве подчеркнули, что врачи больницы приложили все усилия, чтобы спасти жизнь маленького пациента.

Как отмечает портал, изначально появилась информация о том, что ребенок скончался от менингококковой инфекции, однако в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области данную информацию не подтвердили.

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