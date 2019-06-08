В Караганде годовалая девочка утонула в ванне

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, 30-летний мужчина оставил дочь в ванне, а сам вышел на кухню. Вернувшись, он увидел, что девочка утонула. Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекших по неосторожности смерть ребенка".
Назначены экспертизы. Все обстоятельства выяснятся в ходе следствия", - прокомментировали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Восточном Казахстане годовалый ребенок утонул в 20-литровой ёмкости, а в Шымкенте врачам скорой удалось реанимировать 11-месячного ребенка, захлебнувшегося водой при купании.
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