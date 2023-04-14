В горах Алматы лавиноопасно: за трое суток сошло 10 лавин

В настоящее время сходят "мокрые" лавины, шансов выжить в которых практически нет

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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы период с 11 по 13 апреля сошло 10 самопроизвольных лавин общим объемом более 183 тысяч кубометров. Объявлен высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщили в городском департаменте по ЧС.





В ДЧС сообщили, что были своевременно приняты меры по ограничению доступа населения к опасным участкам, выставлены блокпосты с сотрудниками Казселезащиты, департамента полиции и ДЧС города Алматы. Жертв и пострадавших нет.





Большинство лавины сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет. ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в связи с прогнозом РГП "Казгидромет" о выпадении осадков. Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности. Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", - проинформировали в ведомстве.





Как отмечают спасатели, в настоящее время сходят "мокрые" лавины, шансов выжить в которых практически нет.





По информации синоптиков, с 6 по 11 апреля в горах Алматы были обильные осадки. На Шымбулаке выпало 100 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег, в районе Большого Алматинского озера выпало 106 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег при норме 104 мм. Специалисты отмечают высокий ("красный") уровень лавинной опасности.





Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит +21, +23°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.



