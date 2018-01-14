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10 тыс. человек эвакуировали с вокзала Алматы-1 из-за подозрительной коробки13.01.2018
Происшествия  21:35

Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - 10 тыс. человек эвакуировали с вокзала Алматы-1 из-за подозрительной коробки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила официальный представитель алматинского городского оперативного штаба по противодействию терроризму Салтанат Азирбек, подозрительная коробка была обнаружена в зале ожидания вокзала сегодня в 18.34. После поступления сообщения были приняты меры первичного реагирования.

"С территории вокзала были эвакуированы 10 тыс. человек. В их числе - пассажиры четырех поездов, которые в тот момент были на железнодорожной станции", - уточнила Азирбек.

Она также отметила, что проверка завершилась в 19.26, в коробке опасных предметов не обнаружено.
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