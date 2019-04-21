Тараз. 20 апреля. Kazakhstan Today -11 человек погибли в ДТП в Жамбылской области: в регионе открыта горячая линия, передает Kazakhstan Today.

20 апреля, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota Camry с двигавшемся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

По информации ведомства, в результате ДТП на месте погибло 8 человек. 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека.

В МВД уточнили, что в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а также вертолетная техника "Казавиаспас" КЧС МВД. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на место прибыл начальник управления здравоохранения области М. Жуманкулов с тремя опытными хирургами.





Также на место происшествия от Министерства обороны РК были выделены военнослужащие и спецтехника. В военный госпиталь доставлено 8 из общего количества пострадавших.

На место происшествия выехали первый заместитель акима области Б. Орынбеков, прокурор области Ж. Кусаинов, начальники областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и управления по делам обороны.

Кроме того, акиматом области организована работа оперативного штаба, в департаменте по чрезвычайным ситуациям области созданы "горячие линии" с дежурством психологов +7(7262) 513575 и +7(7262)514167.

По данному факту начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По поручению министра внутренних дел создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области.

Вина водителей автотранспортных средств будет установлена в ходе расследования с учетом заключения судебных экспертиз", - заключили в пресс-службе.

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