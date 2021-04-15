В Павлодаре 12-летний подросток устроил стрельбу

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ПАВЛОДАР. 14 АПРЕЛЯ - Жители дома по улице Катаева, 44/5, услышав звуки, похожие на выстрелы, вызвали полицию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , прибывшие патрульные установили, что 12-летний школьник нашел дома в шкафу пистолет, принадлежащий 29-летнему брату. Затем во дворе дома собрал пустые банки из-под пива и стал по ним стрелять.

Пистолет марки "МР-53М" (воздушка) является пневматическим оружием и продается в свободном доступе. С несовершеннолетним и его родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных фактов и хранении таких вещей в недоступном для детей месте", - рассказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции Жаскарат Каиров.

9 апреля жители Алатауского района Алматы засняли на видео, как неизвестный мужчина достал из багажника авто винтовку и устроил стрельбу.

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