В Алматы неизвестные устроили стрельбу в жилом районе

АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - Жители Алатауского района Алматы засняли на видео, как неизвестный мужчина достал из багажника авто винтовку и устроил стрельбу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На видео заснято, что мужчина держит в руках винтовку и направляет ее в сторону жилых домов, после чего стреляет в сторону поля.

По данным управления полиции Алатауского района, сегодня в ходе мониторинга соцсетей, в первой половине дня, был выявлен данный факт. Сотрудники полиции установили лиц, фигурировавших на видео. Они доставлены в полицию, ведется разбирательство. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законом", - прокомментировали инцидент в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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