Повреждения теплосети устранили в одном из микрорайонов Экибастуза

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Ремонтные работы в двух домах продолжаются

Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в микрорайоне № 6 устранены повреждения на внутриквартальной теплосети, - В Экибастузе в микрорайоне № 6 устранены повреждения на внутриквартальной теплосети, сообщает пресс-служба ТОО "Экибастузтеплоэнерго".





Повреждения на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6 устранены, подача теплоносителя к жилым домам по улице Бауржана Момышулы, 46, 44, 48, 50, 52, и улице Машхура Жусупа, 59, 61, 65, 57а, 63, 63а, 63б, 67а восстановлена", - проинформировали в пресс-службе.





Ремонтные работы в двух домах на улице Бауржана Момышулы, 42, 54, продолжаются.





Напомним, сегодня в 4.30 произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6.





Больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.





Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии.





По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.