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14-лений подросток скончался в Карагандинской области, получив травму на тренировке по карате

11.03.2019, 11:52 21196
14-лений подросток скончался в Карагандинской области, получив травму на тренировке по карате
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Караганда. 11 марта. Kazakhstan Today - 14-лений подросток скончался в Карагандинской области, получив травму на тренировке по карате, передает Kazakhstan Today.
 

8 марта текущего года при доставлении в Областной кардиологический центр бригадой скорой помощи скончался 14-летний несовершеннолетний житель поселка Дубовка. Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший во время тренировки на секции карате в присутствии тренера получил телесное повреждение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
Для обеспечения всесторонности, полноты исследования обстоятельств произошедшего начато досудебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям тренера и бригады скорой помощи. 
 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит, резюмировали в ведомстве.
 

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