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В Алматы пожарные ликвидировали огонь за 14 минут

20.01.2021 14311
В Алматы пожарные ликвидировали огонь за 14 минут
Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - 20 января, в 13.48, на пульт 101 ДЧС Алматы стали поступать звонки о пожаре по адресу: улица Потёмкина, дом 7 Алмалинского района, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает ДЧС города, горело каркасно-камышитовое строение. На место пожара были направлены 3 отделения из ближайших пожарных частей. 
 
Пожарные прибыли на место через 6 минут, установлено горение открытым пламенем надворной постройки на территории частного жилого дома на площади 40 квадратных метров. Горевшее строение получило значительные повреждения и могло разрушиться. 
 
Но по просьбе жильцов пожарные помогли произвести эвакуацию личных вещей из аварийного помещения. Пожар был ликвидирован за 14 минут. 
 
Пожарным удалось избежать возгорания в жилом доме, находящемся в непосредственной близости от горящего строения. 
 
В тушении было задействовано 16 человек личного состава, 3 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы. Жертв и пострадавших нет. 
 
 

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