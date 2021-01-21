В Алматы пожарные ликвидировали огонь за 14 минут

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - 20 января, в 13.48, на пульт 101 ДЧС Алматы стали поступать звонки о пожаре по адресу: улица Потёмкина, дом 7 Алмалинского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ДЧС города, горело каркасно-камышитовое строение. На место пожара были направлены 3 отделения из ближайших пожарных частей.

Пожарные прибыли на место через 6 минут, установлено горение открытым пламенем надворной постройки на территории частного жилого дома на площади 40 квадратных метров. Горевшее строение получило значительные повреждения и могло разрушиться.

Но по просьбе жильцов пожарные помогли произвести эвакуацию личных вещей из аварийного помещения. Пожар был ликвидирован за 14 минут.

Пожарным удалось избежать возгорания в жилом доме, находящемся в непосредственной близости от горящего строения.

В тушении было задействовано 16 человек личного состава, 3 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы. Жертв и пострадавших нет.

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