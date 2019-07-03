14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в территориальных водах России

Москва. 2 июля. Kazakhstan Today - 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля, передает Kazakhstan Today.

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован". Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.

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