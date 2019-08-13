В Алматы 1500 человек тушили пожар на Кок Тобе (ВИДЕО)

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Вчера на горе Кок Тобе произошел лесной пожар, около 1500 человек приняли участие в его тушении, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском ДЧС, вчера в 14.28 на пульт 101 поступило сообщение о том, что приблизительно на расстоянии одного километра от телебашни Кок Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 10 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, так как произведена опашка по периметру.

В тушении пожара были задействованы 2 вертолета с водосливными устройствами (КА-32 АО "Казавиаспас" КЧС и МИ-8 МТВ-1 Службы спасения города Алматы), 42 человека личного состава и 9 единиц техники ДЧС, также на месте работали 2 поливомоечные машины ГКП "Алматы Тазалык" и 1 единица техника Службы спасения Алматы.





Пожар был ликвидирован в 19:58.

Как сообщил начальник в ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы" КЧС МВД РК Серик Аубакиров в Facebook, всего с вертолетов было осуществлено 12 сбросов общим объемом 36 кубов воды.

Позже он сообщил, что ниже первого пожара, через ущелье по улице Диваева, напротив дома 21, возник еще один пожар сухостоя на площади предварительно 1000 квадратных метров. "В ходе тушения обнаружено тело, пол и личность устанавливается. Пожары не взаимосвязаны", - написал глава ведомства.





В связи с тем что авиация в ночное время работать не может, пожар тушили с земли.

Принятыми мерами пожар локализован, для тушения пожара привлекалось 115 человек личного состава, 28 поливомоечных машин и 15 единиц специальной пожарной техники. Кроме того, были задействованы все службы гражданской защиты города, сотрудниками полиции осуществлялось оцепление места пожара и оповещение население о возникшей угрозе. В общей сложности вместе с пожарными на данном участке работало около 1500 человек. Аким города Алматы посетил место возгорания, посмотрел, дал соответствующие распоряжения. В настоящее время всем службам города был дан отбой, кроме сил ДЧС, которые будут оставлены на окарауливание", - проинформировал Серик Аубакиров.

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