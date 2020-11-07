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Дело гибели 16-летнего казахстанца находится на особом контроле посольства РК в Польше

06.11.2020 5752
Дело гибели 16-летнего казахстанца находится на особом контроле посольства РК в Польше
Варшава. 6 ноября. Kazakhstan Today - Посольство Казахстана в Варшаве держит на особом контроле расследование по делу трагической гибели казахстанского студента в Польше, передает Kazakhstan Today.
 

По информации правоохранительных органов Польши, местная полиция задержала подозреваемого в убийстве и его товарища - граждан этой страны. Первому предъявлено обвинение в убийстве, его друг обвиняется в воспрепятствовании следствию и неоказании помощи. Подозреваемый является охотником и ошибочно произвел выстрел в сторону, где находились казахстанские студенты. В настоящее время ведутся следственные мероприятия", - информирует пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

 
В ведомстве отметили, что казахстанская сторона обратилась к польским властям с просьбой максимально тщательно провести расследование и наказать всех виновных. 
 
В настоящее время дипломатами также оформляются документы и принимаются меры по отправке тела погибшего на родину.
 

Родные и близкие погибшего студента просят уважать их чувства и право на неприкосновенность частной жизни, не создавать ажиотаж вокруг этой трагедии", - подчеркнули в МИД.

 

 

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