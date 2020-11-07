Стали известны подробности гибели 16-летнего казахстанца в Польше

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Варшава. 6 ноября. Kazakhstan Today - Польские СМИ проинформировали, что по подозрению в убийстве 16-летнего казахстанца задержаны бывший 51-летний полицейский и находившийся рядом охотник, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла 1 ноября, около 20.00. Трое подростков - студентов интерната в Ключковице - отправились в сад, расположенный в 200 метрах от школы.

Со слов студентов, они притаились, когда услышали приближающуюся машину. Машина остановилась, открылась дверь и послышался выстрел. Потом в него стреляли. В результате дробь попала в казахстанского студента - пробила почку, прошла через печень, легкие и лицо, пишет издание Dziennik Wschodni

Когда студенты начали кричать, стрелок уехал. Мальчика принесли в интернат, вызвали скорую помощь, однако шансов на выживание у парня не было.

Примерно через 24 часа после инцидента был задержан 51-летний экс-полицейский и находивший рядом в момент трагедии 41-летний мужчина. Он обвиняется в неоказании помощи пострадавшему.

41-летний мужчина признался, что в воскресенье вечером они незаконно охотились возле интерната.

51-летний задержанный, в свою очередь, признался, что именно он осуществил выстрел, приняв парня за кабана.

В настоящее время бывший полицейский арестован на 3 месяца. За убийство подростка ему грозит до 8 лет лишения свободы.





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