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В Польше застрелили 16-летнего казахстанца

03.11.2020 6751
Варшава. 3 ноября. Kazakhstan Today - Как сообщает МИД РК, трагедия произошла 2 ноября в городе Ополе-Любельске, передает Kazakhstan Today. 
 

В результате огнестрельного ранения погиб гражданин Казахстана 2004 года рождения. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.

 
Казахстанское посольство связалось с родственниками погибшего. Ведется работа по отправке его тела на Родину.
 
По информации местных СМИ, выстрел прозвучал в саду, куда казахстанец пошел с друзьями за яблоками. 
 
Погибший был студентом школы-интерната в Ключковице-Оседле. Он обучался в рамках международного молодежного обмена.
 
Подозреваемого пока не нашли.
 

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