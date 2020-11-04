В Польше застрелили 16-летнего казахстанца

Варшава. 3 ноября. Kazakhstan Today - Как сообщает МИД РК, трагедия произошла 2 ноября в городе Ополе-Любельске, передает Kazakhstan Today.

В результате огнестрельного ранения погиб гражданин Казахстана 2004 года рождения. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.

Казахстанское посольство связалось с родственниками погибшего. Ведется работа по отправке его тела на Родину.

По информации местных СМИ, выстрел прозвучал в саду, куда казахстанец пошел с друзьями за яблоками.

Погибший был студентом школы-интерната в Ключковице-Оседле. Он обучался в рамках международного молодежного обмена.

Подозреваемого пока не нашли.

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