Тело 17-летнего парня обнаружено в реке в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 МАЯ - В реке Ульбе Восточно-Казахстанской области обнаружено тело ранее пропавшего 17-летнего парня, передает KAZAKHSTAN TODAY.



12 мая в полицию обратилась жительница Глубоковского района с просьбой оказать содействие в розыске ее сына, 2004 года рождения, сообщает портал YK-news.kz.



Юрий Б. вышел из дома 11 мая, около 15.30, и пропал.



"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к проведению розыскных мероприятий. К поиску также привлекли сотрудников ДЧС и волонтеров. В результате поиска тело парня обнаружили в Ульбе. Видимых телесных повреждений на теле нет", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции ВКО.



Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства