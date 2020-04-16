18 участков затопило в Алматы после дождя

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы из-за дождя затопило 18 участков, сообщили в пресс-службе городского департамента по ЧС, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 18.00 зарегистрировано 18 случаев подтоплений, из них отработано 16. Причиной подтоплений явилось засорение бытовыми отходами канальных сетей", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, работы ведутся по двум адресам в Алатауском районе:

- микрорайон Айгерим, улица Саги Ашимова, 14за - подтопление двора частного жилого дома;

- микрорайон Шапагат, улица Бердыкулова, 273 - подтопление улицы.

Кроме того, стало известно, что в Жетысуском и Турксибском районах упали аварийные деревья, их убрали сотрудники Службы спасения Алматы.

С утра для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы 779 человек, 276 единиц спецтехники и 32 единицы мотопомпы. Использовано всего 880 мешков с песком", - проинформировали в ДЧС города.

В целях предупреждения и ликвидации подтоплений в период выпадения ливневых осадков в городе Алматы с 14 на 15 апреля 2020 года организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций, сотрудников районных акиматов, задействованы сотрудники Службы спасения 109, районных отделов по ЧС.

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