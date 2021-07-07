НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - 19 человек спасли на озере Бурабай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в МЧС РК, 5 июля, в 20.00, спасатели при патрулировании на озере Бурабай спасли 19 человек, в том числе семерых детей.

Туристы из-за усиления ветра не смогли самостоятельно добраться до берега на лодках и катамаранах. Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС Акмолинской области пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

МЧС РК напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.

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