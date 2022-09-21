В области Жетысу двухлетнюю девочку придавило грузовиком

Расследование проводится по части 2 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровью детей).
Ранее сообщалось, что в Уральске ребенка насмерть придавило воротами на спортплощадке.
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Причиной экстренной остановки поезда стал пожар в вагоне
21.09.2022, 13:08 636
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В АО "НК "КТЖ" назвали причину экстренной остановки поезда Алматы - Петропавловск на перегоне Мырза - Шокай участка Караганды - Астана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Движение поезда остановлено из-за возгорания в техническом вагоне, расположенном в конце состава, сообщили в нацкомпании.
Согласно должностным инструкциям работников поездных бригад в целях обеспечения безопасности проводилась эвакуация 50 пассажиров с пяти хвостовых вагонов в головные (37 пассажиров перемещены внутри состава, 13 человек - через улицу). После чего все пассажиры вагонов находились в составе поезда", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл пожарный поезд со станции Караганды, пожар локализован. Пострадавших нет.
Для проведения расследования создана комиссия АО "НК "КТЖ".
Ранее сообщалось, что 21 сентября, в 4.27 пассажирский поезд № 105 сообщением Алматы - Петропавловск произвел экстренную остановку на участке Караганда - Астана из-за неисправности технического вагона.
Поезд Алматы - Петропавловск экстренно остановлен из-за неисправности
21.09.2022, 11:17 7146
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 21 сентября, в 4.27 пассажирский поезд № 105 сообщением Алматы - Петропавловск произвел экстренную остановку на участке Караганда - Астана из-за неисправности технического вагона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы АО "НК "КТЖ", количество пассажиров в экстренно остановленном поезде - 184. Жертв и пострадавших нет.
АО "Пассажирские перевозки" занимается вопросами организации отправки пассажиров остановленного состава до мест назначения согласно проездным документам.
Пассажиры данного поезда с перегона Мырза-Шокай до станции Астана рассажены на поезд № 3/4 Алматы - Нурсултан-Нурлы жол.
Для вывоза пассажиров, следовавших до станций "Курорт Боровое", Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск организован отдельный состав из стандартных вагонов (4 купейных вагона).
Поезд № 105/106 Алматы-2 - Петропавловск отменяется на 2 рейса до 26 сентября", - проинформировали в организации.
Состав КЗ-03 с неисправным техническим вагоном будет доставлен на ПТО "Тальго" станции Астана для замены на технический вагон, находящийся в резерве, и проведения технического осмотра всех вагонов в составе.
В Атырауской области тушат крупный природный пожар
21.09.2022, 10:20 11196
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 21 СЕНТЯБРЯ - В Атырауской области для тушения крупного природного пожара привлечен вертолет, передает KAZAKHSTAN. TODAY
20 сентября в 18 часов жители Атырау заметили, что небо над городом стал накрывать черный дым. В соцсетях появилось видео, где в воздухе летает пепел, информирует "Акжайык".
В ДЧС Атырауской области прокомментировали, что с началом сезона охоты 15 сентября участились случаи горения камыша на Каспийском побережье. По их информации, дым исходит со стороны моря.
20 сентября в 08.57 в сельском округе Кенозек города Атырау в 40 километрах от поселка Таскала в сторону Каспийского моря происходит горение камыша. Угрозы населенным пунктам нет. Площадь горения устанавливается. В тушении задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области (25 сотрудников и 6 единиц техники)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Определить площадь возгорания и причину пока не представляется возможным.
Позже в ДЧС сообщили, что по состоянию на восемь вечера площадь возгорания увеличилась. Угрозы населенным пунктам, по утверждению спасателей, опять же нет. Во время тушения огонь перекинулся на застрявший в болоте супервездеход "ТРЭКОЛ", и он сгорел. Два сотрудника, находившиеся в вездеходе, успели спастись. Тушение пожара продолжается.
Чуть позже группа по связям с общественностью ДЧС дала новый комментарий.
По состоянию на 19 часов площадь возгорания увеличилась (приблизительно 60 га). Тушение продолжается. В Атырау чувствуется запах гари. В 20.40 огонь перекинулся на территорию ГПР "Акжайык" (площадь уточняется). На месте загорания телефонная связь и радиосвязь отсутствует. Метеорологическая обстановка: ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду, температура воздуха +30 С. В ликвидации пожара задействованы силы ДЧС (31 сотрудник и 10 единиц техники, 1 плавсредство), ГПР "Акжайык" (20 работников и 5 единиц техники), местные власти (3 работника и 3 единицы техники) и волонтеры (15 человек и 2 единицы техники)", - сообщили в ведомстве.
В департаменте по ЧС развернут оперативный штаб.
В ДЧС дополнительно сообщили, что 21 сентября с семи утра в тушении пожара камыша в сельском округе Кенозек будет задействован вертолет МИ-8 АО "КазАвиаспас".
Департамент экологии начал проверку влияния этого ЧП на состояние атмосферного воздуха в Атырау. Результаты обещают представить уже завтра.
21 сентября в 7.30 вертолет МИ-8 провел разведку, выявил 2 очага горения открытым огнем размером 20х20 метров и тление на расстоянии 100 метров. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха. Угрозы населенному пункту нет", - сообщили утром в среду в ДЧС.
В Карагандинской области в ДТП погибли два врача и пострадали восемь медработников
21.09.2022, 09:37 13971
Фото: Telegram/Минздрав РК
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Возле поселка Сарышаган в Актогайском районе Карагандинской области произошло ДТП, в результате которого погибли 2 врача и пострадали 8 медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Возле поселка Сарышаган в Карагандинской области произошел трагический случай. В дорожно-транспортном происшествии погибли 2 врача и пострадали 8 медицинских работников. Они возвращались после проведения медицинского осмотра работников компании "Казахмыс", - сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Премьер-министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Поручаю канцелярии премьер-министра включить в повестку одного из ближайших заседаний правительства вопрос безопасности на дорогах", - распорядился Смаилов.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, в дорожно-транспортном происшествии погибли 2 врача и пострадали 8 медицинских работников поликлиники города Балхаша ТОО "Медицинский центр Жезказган". Врачи возвращались с профосмотра работников компании "Казахмыс", когда автобус, перевозивших их, столкнулся с грузовой автомашиной марки МАЗ.
Министерство приносит глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедших Кенжехановой Виктории Ислямовны и Кыстаубаевой Бакыт Рашитовны. Отоларинголог Виктория Кенжеханова и врач-офтальмолог Бакыт Кыстаубаева были настоящими профессионалами, отдавшими охране здоровья граждан десятки лет. Здравоохранение региона понесло невосполнимую утрату", - отметили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и автобуса в Карагандинской области погибли четыре человека.
Три человека погибли в ДТП на трассе области Жетысу
20.09.2022, 13:12 26946
ТАЛДЫКОРГАН. 20 СЕНТЯБРЯ - На трассе Западный Китай - Западная Европа в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Опрокинулась автомашина Тоyota Lexus 470. В салоне внедорожника находились три человека", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, двое из погибших являются супружеской парой, 1983 и 1985 годов рождения. Личность третьего устанавливается.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель грузовика переехал два легковых автомобиля в области Жетысу.
Двое погибли и пятеро пострадали при наезде автомобиля на верблюдов в Мангистау
20.09.2022, 11:07 28681
АКТАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - При столкновении с двумя верблюдами на трассе в Мангистауской области погибли два пассажира автомобиля, пятеро госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорожная авария произошла 16 сентября на трассе Жанаозен - Жетыбай - Актау.
По информации полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21154, направляясь в сторону села Шетпе, совершил наезд на двух верблюдов.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались два пассажира. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу", - сообщает Polisia.kz.
Данный факт был зарегистрирован по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.
В результате столкновения грузовика и автобуса в Карагандинской области погибли четыре человека
20.09.2022, 09:24 30586
Фото: polisia.kz
КАРАГАНДА. 20 СЕНТЯБРЯ - В результате ДТП с участием грузовой автомашины МАЗ и пассажирского автобуса в Карагандинской области погибли четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации департамента полиции Карагандинской области, 19 сентября в 19.30 в Актогайском районе на автодороге Алматы - Екатеринбург в 30 км от поселка Сарышаган произошло ДТП с участием грузовой автомашины МАЗ и пассажирского автобуса ПАЗ.
В результате ДТП оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи.
На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров.
Данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть предельно осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.
В Павлодарской области сгорело 30 тонн сена
19.09.2022, 20:47 37096
ПАВЛОДАР. 19 СЕНТЯБРЯ - Пожар в Заринском сельском округе начался днем 19 сентября. В пойме Иртыша вблизи села Подстепка на 20 гектарах горели сухая трава и камыш. Также огонь охватил примерно 30 тонн сена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Через четыре часа после вызова, в 16.50, загорание локализовали, а в 17.20 ликвидировали. Причина устанавливается, сообщает Pavlodarnews.kz.
Пожар тушили 17 сотрудников ДЧС региона, использовали пять единиц техники. Кроме того, участвовали шесть работников лесхоза, шесть человек с пожарного поста села Заря, а также 15 волонтеров из местного добровольного пожарного формирования.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?