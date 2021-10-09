В Актау глава стройкомпании присвоила более 200 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ТРЦ "Mega Silk Way" Нур-Султана обнаружили подозрительную коробку в мусорном контейнере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, 8 октября, около 14.10, на пульт 102 поступило сообщение о том, что в ТРЦ "Mega Silk Way" по проспекту Кабанбай батыра в мусорном контейнере обнаружена подозрительная картонная коробка.
На место незамедлительно выехали экстренные службы. По прибытии, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что коробку от вещей оставил мужчина после ярмарки. С жителем города проведена беседа профилактического характера.
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БАТУМИ. 8 ОКТЯБРЯ - В центре грузинского Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, под завалами могут находиться люди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На этот момент известно, что грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося жилого дома трех человек: несовершеннолетнего, мужчину и новорожденного ребенка, передает РИА Новости
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У мужчины легкие повреждения, несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу.
ЧП произошло в центре Батуми, на улице 26 мая. Обрушилась часть жилого пятиэтажного дома постройки 80-х годов прошлого века.
Есть пострадавшие", - добавляется в сообщении.
Под завалами могут находиться люди, в том числе дети. Под обломки дома также попали около десяти машин.
На месте работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ - В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы сообщало о 15 жертвах бедствия, пишет РИА Новости
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По информации местного издания, также пострадали более 300 человек.
Геологическая служба США (USGS) ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в 01.01 по московскому времени.
Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.