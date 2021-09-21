Тело 34-летнего мужчины обнаружено на месте пожара в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 20 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре на месте пожара в квартире обнаружено тело мужчины 1987 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщение о возгорании в пятиэтажке по адресу: Украинская, 97 поступило на пульт пожарной службы в три часа ночи. Как выяснилось, на пятом этаже в спальне четырехкомнатной квартиры горела мебель на площади восемь квадратных метров. В сопровождении пожарных из подъезда дома вывели 12 человек, двое из них - дети, пишет pavon.kz

До прибытия пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировались хозяин квартиры - мужчина 1962 года рождения и его супруга 1966 года. Бригадой центра медицины катастроф им оказали первую доврачебную помощь, затем доставили в павлодарскую городскую больницу №1. Обследовав квартиру, на кухне пожарные обнаружили тело сына хозяина квартиры 1987 года рождения без признаков жизни", - сообщили в ДЧС региона.

Пожар удалось ликвидировать в 03.47. Предположительная причина возгорания - неосторожность при курении. Ущерб устанавливается.

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