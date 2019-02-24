Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Почти в 400 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 31 января 2019 года, в 08.04 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 385 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 20 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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