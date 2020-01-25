В Карагандинской области с рельсов сошли 4 вагона пассажирского поезда Нур-Султан - Жезказган

Караганда. 24 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области с рельсов сошли 4 вагона пассажирского поезда сообщением Нур-Султан - Жезказган, передает Kazakhstan Today.

"23 января 2020 года, в 21.43, на станции Карабас участка Караганда-Пассажирская - Жарык Карагандинского отделения дороги допущен сход 4 вагонов в пассажирском поезде №108 сообщением Нур-Султан - Жезказган, перевозчиком является ТОО "Марал-Нур", в составе поезда 16 вагонов, в поезде находилось 683 пассажира, пострадавших нет", - сообщили в пресс службе АО "НК "КТЖ".

На месте происшествия ведутся восстановительные работы, к ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда, движение поездов на участке не прекращалось.

Организованы работы по предоставлению дополнительных вагонов для дальнейшей пересадки пассажиров, следующих до станций назначения.

Происшествие произошло в сложных метеорологических условиях при нулевой видимости из-за бурана и обильного снегопада. На место происшествия для расследования и выяснения причины схода выехала специальная комиссия АО "НК "КТЖ", - отметили в пресс-службе.

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