Кокшетау. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау мужчина стал инвалидом после спасения 5-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

Николай Панюшкин вспоминает события 4-летней давности. Припарковав машину, он вдруг увидел повисшего на окне этого дома ребенка. Мужчина спас девочку. Но это стоило ему здоровья, сообщает телеканал " Астана ".

Сообщается, что родные малышки даже не заметили ее отсутствия. "Поднялись на 5-й этаж, спрашиваем бабушку: "Где ваша внучка?" - Дома. Пошли на балкон, стульчик стоит, окно открыто. Я говорю: "Ваша внучка выпала". Тут мать пришла её", - рассказал Николай Панюшкин.

Девочка Дана отделалась испугом. А вот Николай сейчас прикован к постели. Спасая ребенка, он получил серьезную травму позвоночника. Семья девочки отстранилась и не оказала никакой поддержки мужчине.

Эти люди даже не подошли к нему. Ни извинений не попросили, благодарности никакой нет. Человек теперь мучается. Он инвалид, перенес три операции. А эти люди так и не объявились. Они съехали, они здесь не живут", - сообщила председатель КСК Рауза Кокенова.

Сейчас Николай Панюшкин нуждается в нескольких дорогостоящих операциях. Но денег у мужчины нет. О случившемся он не жалеет.





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