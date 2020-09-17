Кокшетау. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау мужчина стал инвалидом после спасения 5-летней девочки, передает Kazakhstan Today.
Николай Панюшкин вспоминает события 4-летней давности. Припарковав машину, он вдруг увидел повисшего на окне этого дома ребенка. Мужчина спас девочку. Но это стоило ему здоровья, сообщает телеканал "Астана".
Сообщается, что родные малышки даже не заметили ее отсутствия. "Поднялись на 5-й этаж, спрашиваем бабушку: "Где ваша внучка?" - Дома. Пошли на балкон, стульчик стоит, окно открыто. Я говорю: "Ваша внучка выпала". Тут мать пришла её", - рассказал Николай Панюшкин.
Девочка Дана отделалась испугом. А вот Николай сейчас прикован к постели. Спасая ребенка, он получил серьезную травму позвоночника. Семья девочки отстранилась и не оказала никакой поддержки мужчине.
Эти люди даже не подошли к нему. Ни извинений не попросили, благодарности никакой нет. Человек теперь мучается. Он инвалид, перенес три операции. А эти люди так и не объявились. Они съехали, они здесь не живут", - сообщила председатель КСК Рауза Кокенова.
Сейчас Николай Панюшкин нуждается в нескольких дорогостоящих операциях. Но денег у мужчины нет. О случившемся он не жалеет.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства