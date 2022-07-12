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В Актюбинской области утонул 6-летний мальчик

11.07.2022, 11:06 28226
АКТОБЕ. 11 ИЮЛЯ - В Актюбинской области оставленный без присмотра шестилетний ребенок утонул в реке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о случившейся трагедии поступило в областной ДЧС в 16.15 10 июля.
 
В двух километрах от села на реке Тамды в неустановленном для купания месте утонул шестилетний ребёнок. Он остался без присмотра родителей. Мальчика извлекли с глубины 2,5 метра, информирует "Мой город".

Два брата утонули в реке Урал.
 

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В Костанае в результате нападения коровы пострадали три человека

11.07.2022, 20:46 19221
В Костанае в результате нападения коровы пострадали три человека
Фото: Костанайские новости
КОСТАНАЙ. 11 ИЮЛЯ - В соцсетях появилось видео, на котором заснята разгуливающая по городу корова. Животное вело себя агрессивно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчины перекрыли дорогу для пешеходов, предупреждали о возможной опасности. Всех детей попросили зайти домой, сообщает КН.
 
Корова нанесла травмы трем жителям города.
 

Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом бедра, одна женщина получила ушиб стопы, а пенсионерка - перелом лучевой кости", - сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

 
Полицейским удалось установить хозяина животного. В настоящее время на месте приняты все меры безопасности. Корова находится на огороженной территории.
 
 

Психически неуравновешенный житель Алматинской области пытался изнасиловать двух школьниц

11.07.2022, 18:37 21351
Психически неуравновешенный житель Алматинской области пытался изнасиловать двух школьниц
Фото: Depositphotos
КОНАЕВ. 11 ИЮЛЯ - 9 июля к полицейским Уйгурского района поступили заявления от родителей двух несовершеннолетних девушек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заявители потребовали установить и принять меры к неизвестному, который в одном из общественных туалетов села Шонжы напал на их 17-летних дочерей и пытался изнасиловать. Девушки смогли своими силами отбиться от насильника, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
 
Полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина страдает умственной отсталостью, имеет инвалидность и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
 
Мужчина задержан и доставлен в полицию. По обоим фактам в отношении задержанного возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 24, часть 3, и статьей 120, часть 3-2, УК (Покушение на изнасилование).
 
Окончательное процессуальное решение будет принято по заключению специальной назначенной по факту психиатрической экспертизы.
 

В Костанайской области на ж/д переезде произошло ДТП

11.07.2022, 18:28 21806
КОСТАНАЙ. 11 ИЮЛЯ -11 июля в 14.35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол - Кушмурун Костанайской области произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам очевидцев, водитель автомашины "Жигули" объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. 
 
Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в результате ДТП есть жертвы.
 
На месте происшествия работает полиция. Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. Переездная сигнализация работает исправно. 
 
В АО "НК "КТЖ" создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.
 

В 133 километрах от Алматы произошло землетрясение

11.07.2022, 12:57 25911
В 133 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 133 километрах от города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 11 июля в 11.20. 
 

Эпицентр землетрясения расположен в 133 километрах на юго-восток от города Алматы на территории Кыргызстана", - сообщает сеть станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК. 

 
Энергетический класс землетрясения - 8.5, магнитуда MPV - 3.9, глубина - 15 километров. 
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет. 
 

Двое детей потерялись на Алаколе

11.07.2022, 08:48 30631
Двое детей потерялись на Алаколе
Фото: instagram/almatyobl_tjd
АКШИ. 11 ИЮЛЯ - Сотрудники оперативно-спасательного отряда Алакольского региона нашли потерявшихся на побережье озера детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10 июля 2022 года в 17.58 при проведении ежедневного патрулирования побережья озера Алаколь спасателям оперативно-спасательного отряда Алакольского региона поступило сообщение о том, что потерялся мальчик 2016 года рождения, который находился на отдыхе в селе Акши Алакольского района Жетысуской области с родителями, приехавшими на отдых с города Нур-Султана. Выяснилось, что в 17.35 он, играя на берегу озера Алаколь, пропал из виду взрослых", - сообщили в областном ДЧС.

 
Спасатели незамедлительно начали поиски. Поиск усложнялся тем, что на берегу озера находилось очень много отдыхающих.
 
В поисках были задействованы шестеро спасателей и 3 единицы техники, а также сотрудники районного отдела полиции. На расстоянии около 1,5 километра от местонахождения родителей мальчик был найден живой и невредимый. В медицинской помощи не нуждался.
 
В 18.15 на этом же побережье была найдена девочка 2018 года рождения, которая в 18.05 пропала из виду взрослых, играя на берегу озера Алаколь, вблизи общественного пляжа. 
 

Девочку спасатели нашли на расстоянии около 400 метров от местонахождения родителей. В медицинской помощи не нуждалась", - уточнили в ДЧС.

 
В департаменте отметили, что с родителями детей была проведена разъяснительная беседа о правилах безопасности на воде и необходимости постоянного внимания к несовершеннолетним детям у воды.

 

В Алматы задержан вооруженный мужчина

11.07.2022, 00:25 35646
В Алматы задержан вооруженный мужчина
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - В Алматы задержан вооруженный мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Около 22.00 на пульт "102" поступило сообщение о вооруженном мужчине, который произвел два выстрела. Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан", - проинформировали в департаменте полиции Алматы. 

 
Сообщается, что "по предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры". 
 

По данному факту начато досудебное расследование", - добавили в полиции. 


 

В Карагандинской школе обрушилась крыша

10.07.2022, 20:47 39476
В Карагандинской школе обрушилась крыша
Фото: instagram/goroo_krg
КАРАГАНДА. 10 ИЮЛЯ - В Караганде обрушилась крыша спортивного зала школы во время ремонтных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

8 июля 2022 года около 21.00 произошел обвал плит и балок перекрытия кровли внутрь спортивного зала", - информирует пресс-служба отдела образования Караганды.

 
Сообщается, что в конце июня в средней школе № 50 начались внутренние ремонтные работы в спортивном зале (покраска стен, побелка потолка, замена деревянного пола) и ремонт мягкой кровли над спортивным залом. Здание школы не имело никаких признаков аварийности, поэтому в учебном году подобное произойти не могло.
 
По данным отдела образования, пострадавших нет. 
 
По поручению акима Карагандинской области создана межведомственная комиссия для проведения расследования и установления причин случившегося.
 

В Акмолинской области сильным ветром снесло крыши домов

10.07.2022, 19:32 34186
В Акмолинской области сильным ветром снесло крыши домов
Фото: кадр из видео
КОКШЕТАУ. 10 ИЮЛЯ - В селе Акадыр Зерендинского района Акмолинской области из-за сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду снесло кровлю с восьми частных жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра", - сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

 
В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линий электропередачи, в результате чего прекращена подача электроснабжения 247 абонентов.
 
По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, площадь ущерба составила 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
 
Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области напоминает жителям и гостям области о правилах поведения во время урагана:
 
- заблаговременно регулярно спиливать ветви деревьев и мертвые деревья в саду, чтобы они не упали на дом;
 
- прочно скрепить с землей все постройки, особенно времянки;
 
- назначить для всей семьи место встречи на случай, если ураган застигнет членов семьи в разных местах или если дом будет разрушен;
 
- в случае нахождения вне дома усилить оконные стекла полосками клейкой ленты, укрепленными крест-накрест или звездообразно;
 
- внесите в дом все предметы и мебель, которые могут быть унесены ветром или водой, собрать скот в наиболее крепком хлеву и оставить там запас корма и воды.

 

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