С начала года 248 детей совершили попытку суицида в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Наиболее частые причины подросткового суицида в Казахстане озвучил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На конфликты с родными приходится каждый третий случай, из-за чувства одиночества - 12%, разрыва отношений с друзьями - 10%. В этом году произошло 248 попыток самоубийств. 164 несовершеннолетних удалось спасти, 84 - скончались", - рассказал министр на отчётной встрече с населением.

Также министр озвучил статистику гибели детей, оставшихся без присмотра родителей.

Безопасность детей заканчивается в тот момент, когда родители оставляют их без своего внимания. С наступлением летнего периода возрастает количество несчастных случаев с их участием. Одна из наиболее распространенных причин трагедии с детьми - это выпадение детей из окон. С начала года зарегистрировано 30 таких фактов, в которых погибли 6 детей и 24 - госпитализированы", - сообщил министр.

По словам главы ведомства, тревогу также вызывает детский травматизм на дорогах. С начала года в ДТП скончались 43 ребенка, госпитализированы - 1107.

В большинстве случаев пострадавшие дети не были пристегнуты ремнями безопасности или перевозились без детских удерживающих устройств", - рассказал Тургумбаев.

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